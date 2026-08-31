Siatkarki AZS-u UZ Zielona Góra zajęły 2. miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Lubska, gdzie były najlepszą ekipą z województwa lubuskiego.

Jednak jak zaznacza trener akademiczek, Wiktor Zasowski – jego zespół jest dopiero na wczesnym etapie przygotowań do nowego sezonu w III lidze:

Gospodynie turnieju – USA Beach Volley Lubsko były gościnne, bowiem w każdym z meczów z ekipami AZS-u UZ Zielona Góra, UKS-u ZSMS Poznań oraz AMS Light System Opole nie ugrały choćby seta. Trener Jakub Rygier ma usprawiedliwienie dla swoich podopiecznych:

Turniej wygrała ekipa z Opola. Trzecie miejsce zajęły poznanianki, a ostatnie gospodynie.