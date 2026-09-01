Mówią o niej Maruszka z Lasu. Maria Lebioda od zawsze marzyła o urokliwym miejscu na skraju dzikiej przyrody. Od kilkunastu lat u progu rezerwatu Buki Zdroiskie w otoczeniu Puszczy Gorzowsko-Barlineckiej prowadzi PINEkówkę. Dla Maruszki miejsce to było ostoją dzieciństwa i lat młodzieńczych. To tu w zdroiskich lasach dojrzewała jej miłość do przyrody i poczucie bycia częścią większej, złożonej i przepięknej całości jaką jest Natura.

Teraz jest to miejsce przyjazne wszystkim, którzy chcą odkryć swoją bardziej zieloną stronę. Dorośli i dzieci na nowo uczą się słuchać natury i… samych siebie. Młodzież uczestniczy w dzikich wyprawach i ćwiczy życiową sprawczość, a seniorzy doceniają to, co naturalne i na nowo zachwycają się światem.

Maria Lebioda z wykształcenia jest antropolożką kulturową i geografką ze specjalnością kształtowania środowiska przyrodniczego. Od ponad 16 lat zajmuje się edukacją pozaformalną a w szczególności edukacją opartą na doświadczeniu. Specjalizuje się w edukacji outdoorowej, pedagogice dzikiej przyrody oraz pracy z wykorzystaniem ruchu i zmysłów. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcia edukacyjne i rozwojowe dostosowane do potrzeb konkretnych grup. Realizuje projekty edukacyjne i społeczne na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. Wspiera rozmaite zespoły pedagogiczne, edukatorskie, szkoły i przedszkola w ich drodze do realizowania programów opartych na uczeniu się przez doświadczenie i kontakt z przyrodą.

Prowadzi także działania na rzecz wzmacniania poczucia sprawczości u młodych ludzi: Leśną Akademię Młodzieży, Dzikie Wyprawy i Biwaki dla młodzieży z pieczy zastępczej, Letnią Dziewczyńską Watahę dla nastolatek oraz międzynarodowe wymiany młodzieżowe. Od lat związana jest z programem Erasmus+, w ramach którego szkoli pracowników młodzieżowych z całej Europy.

W ramach działalności „PINE Edukacja w Naturze” Maruszka stara się zaszczepiać w małym i dużym człowieku miłość do natury, rozbudzać wrodzoną ciekawość oraz szacunek do otaczającego nas świata