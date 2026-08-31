Policja ma sporo roboty po wczorajszych derbach Ziemi Lubuskiej.

Przerywano je dwa razy – po raz pierwszy, gdy na trybunach odpalono pirotechnikę i sędzia przerwał na kilka minut mecz.

Za drugim razem przerwa była dłuższa – doszło do niej po starciu służb ochrony z kibicami, którzy ruszyli „na pomoc” człowiekowi, którego służby wcześniej goniły i próbowały obezwładnić.

Mężczyzna zaczął szarpać się z ochroniarzami, ci użyli m.in. pałek. Kilka chwil później po ataku większej ilości kibiców służby rozpyliły gaz łzawiący – ten podrażnił drogi oddechowe również sporej grupy niewinnych fanów.

Dziś policja przesłuchiwała już kilku ochroniarzy, jest też po przesłuchaniu mężczyzny, o którym było powyżej.

Oficer prasowy KMP, Anna Baran, opowiedziała nam o tym, co robi policja.

Co smutne – okazało się, że przed meczem odpalono racę pod stadionem, a sprawcą tego był nastolatek: