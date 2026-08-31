Filip Podgórski z POM Strzelce Krajeńskie zdobył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych w górskim kolarstwie szosowym w Popkowicach koło Lublina.

O sukcesie swojego zawodnika występującego w starszej kategorii wiekowej i występie pozostałych mówi trener strzeleckiego klubu Piotr Ignaczak:

W Popkowicach byli też juniorzy młodsi Trasy Zielona Góra. Na 11. miejscu uplasował się Patryk Karaś, Mikołaj Wojciechowski i Tomasz Michalewicz ukończyli rywalizację w piątej dziesiątce a Tymon Zajączkowski 62.