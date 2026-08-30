To ostatni weekend z Dobry Wieczór Gorzów, Wartownią i Piknikiem Chopinowskim. Letni cykl imprez w Gorzowie zamknął Nocny Szlak Kulinarny.

Przez dwa dni chętnych do odwiedzania lokali serwujących dania z marchewką było tak wielu, że organizatorom zabrakło kart do głosowania. Mieszkańcy mogli jednak zbierać pieczątki i oceniać lokale również na zwykłych kartkach. Już teraz mówi się o tym, że był to rekordowy szlak z sześćdziesięcioma lokalami. Większość z nich bardzo szybko wydała wszystkie swoje porcje.

Fot. Marcin Malinowski