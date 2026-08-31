Blisko 50 mieszkańców Żagania oraz odwiedzających miasto turystów wzięło udział w spływie kajakowym na zakończenie wakacji. Licząca kilkanaście kilometrów trasa wiodła Bobrem w rejon elektrowni wodnej Grajówka. Organizatorem corocznego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron-Czerna”.

Spotkanie przy bulwarze nad rzeką, gdzie wodowano kajaki poprzedziło kilka słów dotyczących bezpieczeństwa oraz dopasowanie kapoków i wioseł. Jak zaznacza prezes stowarzyszenia Daniel Nuckowski tempo zostało dostosowane do umiejętności płynących. Sami uczestnicy spływu podkreślają, że jest to ciekawy sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. – Co ważne dzielimy chwile w kajaku z dziećmi – mówią rodzice:

Spotkanie zakończyło ognisko z kiełbaskami przy stanicy stowarzyszenia.