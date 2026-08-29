Żagań zaprasza na pożegnanie lata w strefie chillu przy ulicy Rybackiej. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież, ale i dorosłych. Poniedziałkowe spotkanie to popołudnie wspólnego śpiewania i integracji.

Zaplanowano także strefę grillowania. Jak zaznacza Bartosz Sulczewski z Centrum Usług Społecznych na przybyłych czekać będą wydrukowane śpiewniki, a dodatkowo na wielkim ekranie wyświetlone zostaną słowa piosenek. – Liczymy na zainteresowanie i dobrą zabawę – zaznacza organizator społeczności lokalnej:

Początek imprezy godzina 16.00. Wstęp jest wolny.