Na terenie strefy przemysłowej w Tomaszowie lokuje się kolejna firma. Jest to podmiot z branży logistycznej. Jej przedstawiciele spotkali się z władzami gminy i mieszkańcami sołectwa, aby się poznać. Spółka przystępuje do budowy infrastruktury.

Rozpoczęcie działalności planowane jest na wiosnę. Jak zaznacza wójt gminy teren strefy staje się coraz bardziej atrakcyjny. – Bardzo nas cieszy, że kolejny pracodawca pojawia się na rynku – dodaje samorządowiec:

Planowane zatrudnienie w obu firmach to kilkadziesiąt osób.