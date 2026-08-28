Projekt o tej nazwie pokazał, że projekt filmowy może być czymś więcej niż rozrywką lub spełnieniem artystycznych ambicji. Może stać się przestrzenią spotkania, twórczej współpracy i odkrywania własnych możliwości.

W projekcie moderowanym przez „Fundację Kultura Powszechna” wzięło udział 30 osób z niepełnosprawnościami z województwa lubuskiego, przede wszystkim mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jego głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez praktyczne warsztaty filmowe. Uczestnicy poznawali podstawy pracy z kamerą i nowymi technologiami, uczyli się autoprezentacji, oswajali stres oraz zdobywali doświadczenie w pracy zespołowej.

Wspólnie z zawodowymi aktorami i ekipą filmową przygotowywali czteroodcinkowy mini serial dokumentalno-fabularny. Praca nad nim stała się okazją do integracji, budowania pewności siebie i przekonania się, że cyfrowy świat nie musi być niedostępny. Projekt zwracał również uwagę na potrzebę zmiany sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Zamiast skupiać się na ograniczeniach, pokazał ich osobowość, pasje, poczucie humoru i potencjał twórczy.

Muzyka i realizacja Cezary Galek

Kadry z planu filmowego za zgodą „Fundacja Kultura Powszechna”.