Kilkanaście kilometrów w kajakach pokonali młodzi i starsi mieszkańcy na zakończenie wakacji. Trasa wiodła Bobrem z Żagania do elektrowni wodnej Grajówka. Organizatorem corocznego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron-Czerna”.

Pokonanie trasy zajęło uczestnikom około 1,5 godziny. Jak zaznacza Daniel Nuckowski ze stowarzyszenia tempo zostało dostosowane do możliwości płynących. – Już po raz dziesiąty w ten sposób razem z młodzieżą żegnamy wakacje – dodaje prezes:

– To fajna sprawa płynąć kajakiem. Trzeba jednak mieć na sobie kapok, bo bezpieczeństwo jest ważne – mówią dzieci:

Dorośli pokonujący dystans w kajakach podkreślają, że jest to dla nich aktywny wypoczynek. – Dobrze widzieć, że dzieci czerpią z tego radość – zaznaczają:

Na zakończenie spotkania przy stanicy stowarzyszenia planowane jest ognisko z kiełbaskami.