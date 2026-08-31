Gmina Iłowa otrzymała ponad 350 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za otrzymane pieniądze samorząd wyremontujemy szatnie przy orliku i wybuduje pumptrack przy miejskim stadionie.

Obecnie zakończono pierwszy etap modernizacji stadionu przy ulicy Piaskowej. Jak zaznacza burmistrz Paweł Lichtański dodatkowe inwestycje będą dopełnieniem tych prac. – Inwestujemy w bazę sportową, a przyznana pomoc finansowa pozwoli na kolejne działania. Jeszcze w tym roku planowane jest wybranie firmy, która wykona zadanie – dodaje włodarz gminy:

Dodajmy, że w planach Iłowej jest także budowa nowego skateparku.