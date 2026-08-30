Bez medali skończyła dziś kajakarskie mistrzostwa świata w Poznaniu trójka zawodników AZS AWF Gorzów.

Najwyższe 6. miejsce zajęli dziś w nieolimpijskich konkurencjach Wiktor Głazunow w C1 na 5000 metrów i Julia Olszewska w K1 na 200 metrów. Do podium zabrakło jej ponad 0,4 s.:

Niespodziewanie dopiero na 7. miejscu znalazły się obrończynie mistrzowskiego tytułu w K2 na 500 metrów, Anna Puławska i poznanianka Martyna Klatt:

Ponadto Głazunow zajął wraz z bydgoszczaninem Normanem Zezulą 8. lokatę w C2 na 500 metrów:

Dziś także 6. miejsce, ale w finale B zajął parakajakarz Startu Zielona Góra Mateusz Surwiło, czyli został sklasyfikowany na 15. lokacie: