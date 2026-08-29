Z okazji jubileuszu 180-lecia kolejnictwa na ziemi żagańskiej w niedzielę odbędzie się spacer po dworcu. Regionaliści opowiedzą historię jednego z najważniejszych dawnych węzłów kolejowych w Polsce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wydarzenie jest realizowane ramach programu Dom Kultury Plus. Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka podkreśla, że w dawnej poczekalni dworcowej będzie również okazja zobaczyć ekspozycję związaną z rozkwitem kolejnictwa w mieście i regionie. – Mamy też konkurs z nagrodami – zaznacza organizatorka:

Początek niedzielnego spaceru godzina 11.00.