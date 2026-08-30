We wtorek po wakacyjnej przerwie uczniowie powrócą do szkół. W wielu placówkach w okresie wolnym od nauki wykonywano remonty i naprawy. Tak było między innymi we wszystkich żagańskich podstawówkach.

Magistrat zapewnia, że każda z podległych placówek oświatowych jest przygotowana na pierwszy dzwonek. Jak podkreśla wiceburmistrz Barbara Starczewska pozostało do ukończenia jeszcze kilka prac. – Nie będą one jednak miały wpływu na funkcjonowanie szkół i naukę – zaznacza samorządowiec:

Dodajmy, że w Żaganiu funkcjonuje 6 szkół podstawowych.