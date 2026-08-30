Falubaz Zielona Góra pokonał na własnym torze Stal Gorzów 48-42 w I meczu o utrzymanie w PGE Ekstralidze.

Mecz obfitował w dobrą jazdę, walkę na torze, ale też kontrowersje – mowa o wykluczeniu Przemysława Pawlickiego za 2 ostrzeżenia, czy Adama Bednarza po upadku w jednym z wyścigów.

Do tego dwa razy mecz był przerwany – po odpaleniu pirotechniki przez kibiców i po starciu kibiców z policją.

Koniec końców Zielonogórzanie mają 6 punktów przewagi przed rewanżem. Po meczu oba zespoły miały niedosyt – Falubaz chciał wygrać więcej, Stal też liczyła na lepszy wynik, ale zapowiada, że w piątek w rewanżu w Gorzowie pojedzie lepiej.

Trener Falubazu Marek Mróz tak podsumował mecz:

Trener Stali – Piotr Paluch narzekał po meczu na tor:

Świetną robotę w Stali zrobili juniorzy – Adam Bednarz i Oskar Paluch wywalczyli połowę punktów zespołu – 21.

Czech tak opowiadał o spotkaniu:

O.Paluch:

Jeśli chodzi o zawodników z Falubazu to najlepszy był Leon Madsen, który miał 13 punktów. Dominik Kubera, Przemysław Pawlicki i Andrzej Lebiediew uzyskali po 9 punktów. Kapitan Falubazu tak mówił po zawodach:

I jeszcze Oskar Hurysz – po zerówce w biegu juniorskim kolejne dwa biegi…wygrał: