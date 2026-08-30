44 lubuskie winnice zaprezentują swoje produkty podczas Winobrania 2026. Przed nami Dni Zielonej Góry, które rozpoczną się w najbliższy piątek i potrwają do 13 września.

Winiarze będą obecni w Miasteczku Winiarskim, które tradycyjnie znajdzie się w okolicach Ratusza. Wezmą również udział w korowodzie winobraniowym – na trasę wyjadą dwie platformy z przedstawicielami winnic. Mówił o tym na naszej antenie Krzysztof Fedorowicz, specjalista do spraw kultury winiarskiej w Zielonej Górze:

Krzysztof Fedorowicz zachęcał również do odwiedzenia zielonogórskich winnic:

Korowód winobraniowy odbędzie się w sobotę, 12 września. W tym roku za jego reżyserię odpowiada Cezary Molenda.