„Razem dla Sebastiana – bo razem możemy więcej!” – pod takim hasłem jutro na obiektach sportowych kompleksu Arena w Żaganiu odbędzie się akcja charytatywna. Celem jest pomoc w rehabilitacji mieszkańca miasta i przedsiębiorcy, który do tej pory pomagał innym.

Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Jak zaznacza Łukasz Kudła zaplanowano między innymi turniej piłki nożnej, jogę czy animacje dla najmłodszych. – Będą również warsztaty tańca i trening z siatkarzami klubu Sobieski – mówi prezes spółki Arena:

Początek imprezy godzina 11.00.