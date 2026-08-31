Podsumowanie pięcioletniej współpracy oraz wręczenie symbolicznych prezentów – władze województwa lubuskiego spotkały się z odchodzącym dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej Rafałem Kłoczko.

Przypomnijmy – od 1 września obejmie on funkcję dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Podczas spotkania podkreślano, że w ostatnich latach placówka stała się miejscem przyjaznym dla turystów i stale się rozwijała.

– Jestem dumny z naszych wspólnych osiągnięć – mówi Rafał Kłoczko:

Zdaniem Grzegorza Potęgi, wicemarszałka województwa lubuskiego, współpraca układała się wzorowo:

– Naszym zadaniem będzie kontynuacja pracy, którą rozpoczął dyrektor Kłoczko – podkreśla Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Nową dyrektorką Filharmonii Zielonogórskiej została Karolina Nowotczyńska, która dotychczas kierowała Elbląską Orkiestrą Kameralną. Jej kadencja ma potrwać pięć sezonów artystycznych.