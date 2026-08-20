Solanin gra już po raz osiemnasty. Mowa o nowosolskim festiwalu kina niezależnego, który rozpoczął się we wtorek, a uroczystą galą otwarty został wczorajszego wieczora.

Tak z widzami witał się obecny dyrektor festiwalu Karol Kolba:

Na uroczystej gali otwarcia nie mogło zabraknąć inicjatorów festiwalu, wśród nich Konrada Paszkowskiego i obecnego wicemarszałka województwa Grzegorza Potęgi. Ten ostatni podkreślał, że impreza przez lata zbudowała rozpoznawalną markę:

Ważnym wydarzeniem tegorocznego Solanina jest powrót na festiwal po wielu latach Wojciecha Smarzowskiego. Widzowie będą mogli obejrzeć ostatni film reżysera zatytułowany „Dom Dobry”. Wśród gości festiwalu jest też m.in. aktorka Karolina Gruszka, która tym razem sprawdza się w roli jurorki:

Duszą Solanina są jednak fani kina. Wśród nich mieszkający w Pradze Czech – Miloš Máca:

Solanin Film Festiwal potrwa do soboty. Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie internetowej Solanin.pl.