Żużlowcy Budnex Stali Gorzów zajęli drugie miejsce w IV rundzie półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, która odbyła się na torze w Częstochowie.

Gorzowianie zgromadzili 36 punktów, tracąc 13 do najlepszej Polonii Bydgoszcz. Podium uzupełnił miejscowy Włókniarz z 20-ma punktami, a czwarte miejsce zajęły Wilki Krosno – 15.

Dla Stali 10 punktów zdobył Oskar Paluch, po 9 zdobyli Oskar Chatłas i Hubert Jabłoński, 6 dołożył Kacper Sobkowiak, a 1 „oczko” Kewin Nycz.

Mówi kierownik gorzowskiej drużyny, Marcin Kozdraś: