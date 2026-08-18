Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze dostosowuje pomieszczenia do kształcenia studentów. Niedawno skończyły się prace modernizacyjne sali dydaktycznej w budynku S. Druga sala została wyremontowana i wyposażona w budynku U, na Klinicznym Oddziale Chorób Płuc.

Nowy sprzęt dla studentów to np. stetoskop elektroniczny, trenażer do bronchoskopii, czy model płuc podzielony na segmenty. W trakcie roku w zielonogórskiej lecznicy wiedzę zdobywa około tysiąca studentów.

– Szpital współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim także jeśli chodzi o dostosowywanie pomieszczeń lecznicy do procesu dydaktycznego – mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze:

Od powołania Wydziału Lekarskiego na UZ 11 lat temu, w zielonogórskim szpitalu kształciło się 650 lekarzy. To tylko część kadr medycznych – zaznacza Marek Działoszyński:

Duże zaplecze edukacyjne znajdzie się też w projektowanym Lubuskim Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Będą tam również laboratoria naukowe dla specjalistów z różnych dziedzin.