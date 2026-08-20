Ruszył Festiwal Rzeki Literatury. W ciągu najbliższych czterech dni Zielonogórzanie będą mogli uczestniczyć w wieczorach autorskich, seminariach naukowych i koncertach muzycznych. Nie zabraknie także spotkań z popularnymi artystami, m.in. z Maciejem Stuhrem i Grzegorzem Kasdepkem.

Uroczysta inauguracja festiwalu odbyła się dzisiaj na Placu Teatralnym. Polska noblistka, Olga Tokarczuk, przedstawiła mieszkańcom fragment swojej najnowszej powieści, która ukaże się w październiku.

– Twórczość Olgi Tokarczuk nie tylko daje do myślenia, ale także jest bardzo interesująca – twierdzą uczestnicy festiwalu:

Powieść, której fragment przedstawiła dzisiaj noblistka, nosi tytuł „Świata jest za dużo”:

– Jestem bardzo związana z tym regionem – podkreśliła Olga Tokarczuk:

Jak mówi dr Mirosława Szott, krytyczka literacka, Festiwal Rzeki Literatury to dobra okazja do poznania różnych gatunków i twórców:

Zdaniem Sebastiana Ciemnoczołowskiego, marszałka województwa lubuskiego, nasz region to miejsce odpowiednie dla Festiwalu Rzeki Literatury:

Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli. Poszczególne wydarzenia będą się odbywać m.in. w galerii BWA, w pałacu książęcym w Zatoniu oraz w kinie Newa.