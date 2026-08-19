Piłkarze Stilonu Gorzów Wlkp. pokonali w Częstochowie rezerwy miejscowego Rakowa 4:1 (1:1) w meczu 4 kolejki spotkań gr. 3 III ligi.

Gorzowianie świetnie rozpoczęli pojedynek. Już w pierwszych minutach mieli kilka okazji do zdobycia bramki. Potwierdzeniem przewagi Stilonu był gol Cezarego Andrzejewskiego w 32 minucie. Pięć minut później na 2:0 mógł podwyższyć Wojciech Pielak, ale nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy. W 41 minucie potwierdziło się piłkarskie powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i David Kabala doprowadził do wyrównania.

Mecz rozstrzygnął się w drugiej połowie, w której gorzowianie zdobyli trzy bramki. W 72 minucie prowadzenie odzyskuje Marcel Pawłowski. W 77 minucie rzut karny (po faulu na Pawłowskim) wykorzystuje Mateusz Walczak, a w 85 minucie Pawłowski, po podaniu Walczaka, ustala wynik spotkania na 4:1.

Trener Stilonu Karol Gliwiński: