Japonia, Niemcy, Chile, Francja, Argentyna, Tajwan, czy Australia – między innymi z tych krajów przyjadą artyści na kolejną edycję Busker Tour w Zielonej Górze. Międzynarodowy festiwal sztuk performatywnych i cyrkowych odbędzie się dniach 25 -26 sierpnia 2026. O tym, co zobaczą Zielonogórzanie, mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

Występy artystów zaplanowano na zielonogórskim deptaku – ze startem w okolicach pomnika Bachusa oraz na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej:

Występy uliczne mają charakter interaktywny. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, publiczność nagradza artystów datkami do kapelusza. Na trasie tegorocznego Busker Tour znalazły się także Żary, Krotoszyn i Zgorzelec.