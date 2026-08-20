1 września 2026 Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastych emerytur. W ubiegłym roku w województwie lubuskim „czternastkę” otrzymało 172 tysiące emerytów i rencistów. Łączna kwota wypłat wyniosła 248 milionów złotych – podał ZUS.

Świadczenie w pełnej wysokości to blisko 2 tysiące złotych brutto – mówi Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:

ZUS przypomina, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS wypłaci „czternastkę” automatycznie, razem z emeryturą lub rentą. Nie każdy otrzyma jednak pełną kwotę:

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Czternastka jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.