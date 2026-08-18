Lubuska Perła Turystyczna i Lubuskie Odkrycie Roku – o te wyróżnienia mogą powalczyć regionalne produkty turystyczne. Trwa lokalny etap konkursu o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

– Otrzyma je trzech kandydatów z regionu – mówi Michał Woźniak, dyrektor biura Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

Z kolei w kategorii Odkrycie Roku może kandydować produkt turystyczny, który istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata.

Certyfikaty potwierdzają jakość świadczonych usług i często są drogowskazem dla turystów, którzy planują urlopy – dodaje Michał Woźniak:

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą aplikacji konkursowej. Można je nadsyłać do 9 września 2026.