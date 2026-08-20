Już po raz piąty w Gminie Kłodawa rozegrane zostaną zawody triathlonowe z cyklu Greatman.

Pierwsze dwie edycje miały swoje centrum w Ośrodku Wypowczynkowym Lipy, a od dwóch lat zawody rozgrywane są w samej Kłodawie. Centralnym punktem zmagań jest siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, którego dyrektorem jest Kamil Lewera.

Kłodawskie zawody rozpoczną się o godz. 10.00 i potrwają do godz. 15.30.

Dystanse:

godz. 10.40 – TRI FUTURE (100 m. pływanie, 4 km. jazda rowerem, 1 km. bieg) – młodzież od 9 lat oraz dorośli debiutanci

godz. 11.20 – 1/4 IM (950 m. pływanie, 45 km. jazda rowerem, 10,55 km. bieg) – indywidualnie i sztafety

godz. 12.00 – 1/8 IM ( (475 m. pływanie, 22,5 km. jazda rowerem, 5,25 km. bieg) – indywidualnie i sztafety