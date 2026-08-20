Trzech nastolatków na elektrycznym crossie zatrzymali policjanci z drogówki w Gliniku. 14-latek przewoził na niedopuszczonym do ruchu pojeździe aż dwie pasażerki.

On i jedna z nich nie mieli kasków. Dodatkowo Poza tym kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu. Na miejsce wezwani zostali rodzice, a dezycję w tej sprawie podejmie sąd rodzinny i nieletnich.

Policjanci przypominają, że pojazdy elektryczne muszą spełniać odpowiednie warunki, by mogły poruszać się po drogach publicznych. Zależnie od mocy „elektryków” należy posiadać odpowiednie uprawnienia, możliwe do uzyskania w konkretnym wieku. Od 14 roku życia można zdać egzamin na prawo jazdy kategorii AM, uprawniające do jazdy m.in. motorowerem elektrycznym o mocy do 4kw. Od 16 roku życia można zdać egzamin na kategorię A1. Uprawnienia pozwalają na jazdę motocyklami o mocy do 11 kw.