Spotkania autorskie, seminaria naukowe i warsztaty literackie – jutro (20 sierpnia 2026) startuje Festiwal Rzeki Literatury. Podczas czterech dni imprezy mieszkańcy będą także mogli wziąć udział w debatach na temat przyrody oraz koncertach muzycznych. Do Zielonej Góry przyjedzie liczne grono artystów i naukowców, m.in. Olga Tokarczuk, Maciej Stuhr, Andrzej Stasiuk i Mela Koteluk.

Festiwalowe wydarzenia będą się odbywać m.in. na Placu Teatralnym, w galerii BWA oraz w pałacu w Zatoniu. Mówi Irek Grin, dyrektor programowy imprezy:

Festiwal rozpocznie się w czwartek, o godzinie 12:00, na Placu Teatralnym. Wtedy to Zielonogórzanie będą mogli m.in. spotkać się z noblistką oraz wysłuchać fragmentu jej najnowszej powieści:

– Mamy zaplanowanych także wiele warsztatów i spotkań dla dzieci – dodaje Mirosława Szott z Fundacji Olgi Tokarczuk:

Zdaniem Marka Kamińskiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, Festiwal Rzeki Literatury to dobra promocja miasta:

Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli, 23 sierpnia. Warto dodać, że niektóre wydarzenia są biletowane, m.in. koncerty w Zatoniu.