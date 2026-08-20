Degustacje lokalnych wyrobów, warsztaty kulinarne i występy artystyczne – w niedzielę, 23 sierpnia, w skansenie w Ochli odbędzie się Święto Produktu Regionalnego. Zielonogórzanie będą mieli okazję porozmawiać z ponad 100 producentami, którzy będą opowiadać o procesie powstawania swoich wyrobów, wśród których można znaleźć m.in. sery, wędliny, miody i pasztety.

Święto Produktu Regionalnego rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godz. 15:00. Mówi Marta Forszpaniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego:

– To okazja, aby dowiedzieć się, jak wygląda przygotowywanie naszych ulubionych przysmaków – podkreśla Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego:

– Mamy przygotowanych kilka stref tematycznych – dodaje Michał Czarnecki, odpowiedzialny za Twój Zielony Targ:

Zdaniem Tadeusza Woźniaka, dyrektora Muzeum Etnograficznego w Ochli, województwo lubuskie posiada ciekawe tradycje kulinarne:

Wstęp na imprezę jest biletowany, dzieci i młodzież będą mogły wejść za darmo.