W sobotę i niedzielę w Słubicach, już po raz czwarty, odbędą się zawody siłaczy pod nazwą „Gladiatorzy Sztangi”.

W tym roku uczestnicy zmagań rywalizować będą na tamtejszym stadionie olimpijskim, a Sebastian Świtoński, organizator zawodów jest przekonany, że emocji, zarówno kibiców jak i dla zawodników, nie zabraknie.

Zawody będą się rozpoczynały o godz. 15.00. W sobotę uczestnicy będą rywalizować w wyciskaniu leżąc i podciąganiu z ciężarem, a w niedzielę w martwym ciągu i podciąganiu wielokrotnym.