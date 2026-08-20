Na konferencji prasowej ZKS Drzonków przedstawił aktualną sytuację finansową sekcji tenisa stołowego, po znaczącym ograniczeniu dotacji Miasta Zielona Góra na 2026 rok oraz konsekwencje tej decyzji dla szkolenia dzieci i młodzieży, udziału drużyn w rozgrywkach oraz dalszego funkcjonowania sekcji.

Mówi Lucjan Błaszczyk – wiceprezes klubu i szkoleniowiec zielonogórskich tenisistów stołowych:

Paweł Sroczyński – członek zarządu ZKS Drzonków mówi o dotychczasowej formie finansowania sekcji tenisa stołowego:

Sebastian Jagiełowicz – prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego przypomina, że tenis stołowy wpisuje się w rządową strategię dotyczącą sportu w Polsce:

Dziś w Drzonkowie rusza XV turniej Mini Drzonków Cup 2026. Zapowiada się rekordowa frekwencja i udział silnych ekip – dodaje Paweł Sroczyński:

Podczas festiwalu tenisa stołowego w Drzonkowie zorganizowano także kursokonferencję dla trenerów. O idei mówi Lucjan Błaszczyk: