– Będzie kontrola poselska w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie – zapowiedział dziś podczas konferencji prasowej Władysław Dajczak. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zarzuca zarządowi szpitala m.in zatrudnienie w lecznicy byłego marszałka Marcina Jabłońskiego, nierówności w wynagradzaniu pracowników na tych samych stanowiskach i ogólną niegospodarność.

Poseł Dajczak odniósł się także do zarobków lekarzy:

– Trudno mówić o niegospodarności, gdy szpital w Gorzowie stawiany jest jako przykład dobrego przekształcenia w spółkę, prężnie się rozwija i ma modelowy stosunek kosztów wynagrodzeń do ogólnych kosztów działalności szpitala – mówi rzecznik prasowy lecznicy. Paweł Trzciński odniósł się także do zarobków lekarzy:

Władysław Dajczak planuje przeprowadzić kontrolę poselska w szpitalu w Gorzowie w pierwszej połowie września.