– Będzie kontrola poselska w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie – zapowiedział dziś podczas konferencji prasowej Władysław Dajczak. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zarzuca zarządowi szpitala m.in zatrudnienie w lecznicy byłego marszałka Marcina Jabłońskiego, nierówności w wynagradzaniu pracowników na tych samych stanowiskach i ogólną niegospodarność.
Poseł Dajczak odniósł się także do zarobków lekarzy:
– Trudno mówić o niegospodarności, gdy szpital w Gorzowie stawiany jest jako przykład dobrego przekształcenia w spółkę, prężnie się rozwija i ma modelowy stosunek kosztów wynagrodzeń do ogólnych kosztów działalności szpitala – mówi rzecznik prasowy lecznicy. Paweł Trzciński odniósł się także do zarobków lekarzy:
Władysław Dajczak planuje przeprowadzić kontrolę poselska w szpitalu w Gorzowie w pierwszej połowie września.
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