Piłkarze Cariny Gubin przegrali na wyjeździe z ROW-em 1964 Rybnik 0:4 w spotkaniu 4. kolejki III ligi.
Do przerwy zespół trenera Macieja Kulikowskiego bezbramkowo remisował na Śląsku:
Piłkarze Cariny Gubin przegrali na wyjeździe z ROW-em 1964 Rybnik 0:4 w spotkaniu 4. kolejki III ligi.
Do przerwy zespół trenera Macieja Kulikowskiego bezbramkowo remisował na Śląsku:
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