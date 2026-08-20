Od września Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonkowie wznowi akcję edukacyjną. Wraz z początkiem roku szkolnego uruchomi zapisy na lekcje muzealne.

– Wizyta u nas to opowieść historyczna połączona z prezentacją przedmiotów i sprzętu, którego używali żołnierze – mówi Piotr Dziedzic, dyrektor placówki:

Wśród tematów lekcji muzealnych są: „Wrzesień 1939 roku”, ”Żołnierz polski na frontach II wojny światowej, „Zabytki architektury na Ziemi Lubuskiej”, czy „Rozwój uzbrojenia odrzutowych samolotów bojowych w Polsce”:

Wybrane tematy realizowane są z prezentacją multimedialną. Drzonowskie muzeum gromadzi eksponaty pochodzące z okresów od średniowiecza do czasów współczesnych. To 4 sale ekspozycyjne i wystawa ciężkiego sprzętu wojskowego w plenerze.