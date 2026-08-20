34 – to liczba kontroli wypoczynków wakacyjnych, które przeprowadzili pracownicy zielonogórskiego sanepidu na terenie całego miasta i okolic. Łącznie z kolonii i półkolonii skorzystało 1075 uczestników. Inspektorzy nie stwierdzili żadnych uchybień.

Sprawdzeniu podlegały m.in. karty zgłoszeniowe uczestników, warunki zakwaterowania oraz bezpieczeństwo podczas zabaw. Mówi Joanna Adamczyk, rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze:

– Wypoczynki odbywały się m.in. w placówkach kultury oraz ośrodkach sportu – dodaje Joanna Adamczyk:

Warto dodać, że w ramach kontroli pracownicy sanepidu przeprowadzali także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.