W ręce policjantów wpadł złodziej, który włamał się do szafki na zielonogórskim basenie, a później okradł market. Do zdarzeń doszło pod koniec lipca 2026.

Z szafki w strefie przebieralni na basenie 39-latek zabrał m.in telefon i perfumy. Wartość przedmiotów oszacowano na ponad 2 tysiące złotych. Tego samego dnia, w jednym z zielonogórskich marketów ukradł alkohol i elektronarzędzia za około 1000 złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.