Piłkarze Odry Bytom Odrzański pokonali przed własną publicznością MKS Kluczbork 1:0 i po trzech spotkaniach pozostają niepokonani w 3 grupie III ligi. Tym razem beniaminek zdobył gola na wagę zwycięstwa w ostatniej akcji meczu.

W pierwszej połowie spotkania nie działo się zbyt wiele. Obie ekipy oddawały co prawda strzały, ale nie były one jakoś specjalnie groźnie. Aż do 44 min, kiedy do przysłowiową „setkę” zmarnował Eryk Pieczarka, pudłując właściwie na pustą bramkę uderzeniem z bliskiej odległości, po którym piłka poszybowała ponad poprzeczką. Do przerwy był bezbramkowy remis.

Po zmianie stron miejscowi przeważali na boisku. Często nie tylko na połowie, ale i polu karnym MKS-u, kreowali liczne sytuacje, których jednak nie potrafili odpowiednio wykończyć. Ekipa z Kluczborka miała jedną dogodną okazję w 56 min, ale wówczas piłka po strzale, a wcześniej wrzutce z rzutu rożnego przeleciała obok słupka. Dla Odry gola próbowali bezskutecznie zdobyć doświadczony Krzysztof Drzazga, Gabriel Draczyński, czy Kacper Berkowski, a ta sztuka udała się dopiero w 93 min Pieczarce, który pewnie uderzył i po pięknym strzale umieścił futbolówkę w bramce. Była to ostatnia akcja tego spotkania.

Zdobywca jedynego gola przyznał skromnie, że nie czuje się bohaterem:

Szkoleniowiec MKS-u nie ukrywał, że jego zespół zagrał tego dnia słaby mecz pod względem piłkarskim:

Więcej wypowiedzi po tym spotkaniu w niedzielnym programie „Muzyka i Sport” (godz. 19-21) na antenie Radia Zachód.