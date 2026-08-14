Aż dziewięć milionów złotych stracili w tym roku lubuscy seniorzy naciągnięci przez oszustów. Metody na wnuczka, policjanta czy pracownika banku lub administracji niestety nadal są skuteczne.
Straty mieszkańców regionu rosną z roku na rok. W tym roku każdego miesiąca statystycznie oszuści kradli Lubuszanom ponad milion złotych. Mówi rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet:
Policja ostrzega też przed oszustami, którzy w internecie oferują szybki zysk na przykład inwestując w fundusze lub kryptowaluty.
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