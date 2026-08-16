W poniedziałek sprawca nocnego ataku nożem w Kętach ma usłyszeć zarzuty. 23-latek odpowie za uszkodzenie ciała czterech osób. Troje poszkodowanych odniosło niegroźne obrażenia, a czwarta osoba – z raną kłutą klatki piersiowej – musiała przejść operację.

Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji mówi, że napastnika udało się zatrzymać na terenie pobliskiej gminy Osiek po kilku godzinach poszukiwań:

Mundurowi ustalili, że 23-latek zaatakował nożem po awanturze, która wybuchła między nim a poszkodowanymi. Mężczyznę przesłuchują policjanci, zostanie zatrzymany na 48 godzin. To, jakie usłyszy zarzuty, będzie zależało przede wszystkim od stanu zdrowia poszkodowanych.