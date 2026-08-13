Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 31-latka podejrzanego o kradzież roweru z jednego z osiedli. Mężczyzna jest dobrze znany funkcjonariuszom – był wcześniej wielokrotnie notowany za kradzieże, a także poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Zgłoszenie o kradzieży złożył właściciel roweru, który po dłuższej nieobecności zauważył, że jednośladu nie ma w pomieszczeniu, gdzie go przechowywał. Dzielnicowi i kryminalni z Komisariatu II ustalili podejrzanego i zatrzymali go kilka dni później.

31-latek usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Mężczyzna trafił do aresztu, ponieważ był już poszukiwany przez sąd do odbycia kary. W czerwcu został zatrzymany w związku z włamaniem do domu i pomieszczeń gospodarczych w centrum Zielonej Góry.