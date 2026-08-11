Żużlowcy Falubazu Zielona Góra wygrali turniej w Grudziądzu i zakończyli zmagania w Ekstralidze U24. Liderami Zielonogórzan byli Australijczyk Mitchell McDiarmid i Anglik William Cairns. Falubaz wyprzedził gospodarzy GKM Grudziądz. Trzecie miejsce ex aequo zajęły ekipy Stali Gorzów i Unii Leszno.
Mówi Oskar Hurysz, który tym razem nie był liderem Falubazu:
Zabrakło nam odrobiny szczęścia aby zakończyć zawody nawet na drugiej pozycji mówi kierownik gorzowskiego zespołu Marcin Kozdraś:
WYNIKI:
I. FALUBAZ ZIELONA GÓRA – 32 pkt.
9. Mitchell McDiarmid – 11+1 (3,2,2,2*,2)
10. Oskar Hurysz – 4+3 (2*,1*,1*,d)
11. Slater Lightcap – 7 (3,0,2,2)
12. William Cairns – 10+3 (2*,3,1*,3,1*)
II. GKM GRUDZIĄDZ – 26 pkt.
1. Beau Bailey – 11+1 (2*,3,3,3,w)
2. Kevin Iwański-Helt – 4 (3,0,0,1)
3. Kacper Warduliński – 2+1 (0,1,1*,t)
4. Jan Przanowski – 9 (1,3,2,1,2)
III. PERŁOWA PRZYSTAŃ STAL GORZÓW – 24 pkt.
5. Kewin Nycz – 2 (0,0,2,w)
6. Igor Kordun – 8+1 (1,3,1*,0,3)
7. Oskar Chatłas – 7 (0,2,3,2,d)
8. Hubert Jabłoński – 7+1 (3,1*,0,3)
III. POLCOPPER AGROMIX UNIA LESZNO – 24 pkt.
13. Kacper Mania – 11+1 (2,1*,3,2,3)
14. Emil Konieczny – 4+1 (1*,2,0,1)
15. Kuba Wojtyńka – 8 (0,2,3,3)
16. Cooper Rushen – 1 (1,0,0,0,0)