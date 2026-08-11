Żużlowcy Falubazu Zielona Góra wygrali turniej w Grudziądzu i zakończyli zmagania w Ekstralidze U24. Liderami Zielonogórzan byli Australijczyk Mitchell McDiarmid i Anglik William Cairns. Falubaz wyprzedził gospodarzy GKM Grudziądz. Trzecie miejsce ex aequo zajęły ekipy Stali Gorzów i Unii Leszno.

Mówi Oskar Hurysz, który tym razem nie był liderem Falubazu:

Zabrakło nam odrobiny szczęścia aby zakończyć zawody nawet na drugiej pozycji mówi kierownik gorzowskiego zespołu Marcin Kozdraś:

WYNIKI:

I. FALUBAZ ZIELONA GÓRA – 32 pkt.

9. Mitchell McDiarmid – 11+1 (3,2,2,2*,2)

10. Oskar Hurysz – 4+3 (2*,1*,1*,d)

11. Slater Lightcap – 7 (3,0,2,2)

12. William Cairns – 10+3 (2*,3,1*,3,1*)

II. GKM GRUDZIĄDZ – 26 pkt.

1. Beau Bailey – 11+1 (2*,3,3,3,w)

2. Kevin Iwański-Helt – 4 (3,0,0,1)

3. Kacper Warduliński – 2+1 (0,1,1*,t)

4. Jan Przanowski – 9 (1,3,2,1,2)

III. PERŁOWA PRZYSTAŃ STAL GORZÓW – 24 pkt.

5. Kewin Nycz – 2 (0,0,2,w)

6. Igor Kordun – 8+1 (1,3,1*,0,3)

7. Oskar Chatłas – 7 (0,2,3,2,d)

8. Hubert Jabłoński – 7+1 (3,1*,0,3)

III. POLCOPPER AGROMIX UNIA LESZNO – 24 pkt.

13. Kacper Mania – 11+1 (2,1*,3,2,3)

14. Emil Konieczny – 4+1 (1*,2,0,1)

15. Kuba Wojtyńka – 8 (0,2,3,3)

16. Cooper Rushen – 1 (1,0,0,0,0)