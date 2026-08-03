Gmina Gozdnica wyłoniła wykonawcę przebudowy terenu przy starym basenie. Miejsce przeznaczone będzie na rekreację mieszkańców. Powstanie tam nowy zbiornik wodny, place zabaw i siłownia zewnętrzna. Koszt zadania to ponad 4 miliony złotych.

Zniknie stary, poniemiecki basen przy ulicy Leśnej, a w to miejsce powstanie nowa infrastruktura. – Ma być to przestrzeń spotkań Gozdniczan. Za nami procedura przetargowa i za chwilę rozpoczną się roboty. Będą także miejsca zabaw dla najmłodszych – mówi burmistrz Krzysztof Jarosz:

– Wybudujemy także oczekiwany przez młodzież pumptrack i urządzenia linowe – zaznacza włodarz miasta:

Prace potrwają 4 miesiące.