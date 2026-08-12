Dowództwo Czarnej Dywizji wraz z wojewodą lubuskim i burmistrzem Żagania zapraszają mieszkańców regionu na wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia na placu generała Maczka zaplanowano uroczysty apel, a po nim piknik wojskowy.

Wydarzenie poprzedzi msza święta w kościele garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

– Zachęcamy do świętowania razem z żołnierzami. Po części oficjalnej miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć także najnowszy sprzęt, jaki mają na wyposażeniu jednostki dywizji – mówi major Artur Pinkowski z dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej:

Uroczysty apel rozpocznie się o godzinie 10.30