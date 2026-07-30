W Gozdnicy rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego. Wydarzenie jest dofinansowane z pieniędzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W planach konkurs rzeźby ceramicznej i wiele wydarzeń towarzyszących.

Inauguracja pleneru odbyła się w sali konferencyjnej Gozdnickiego Domu Kultury. – Za chwilę artyści, którzy przyjechali z całego kraju rozpoczną pracę na terenie zakładu ceramicznego. Ich finałem będzie wyłonienie zwycięzców i wystawa poplenerowa – mówi dyrektorka placówki kultury Paulina Sobieszkoda:

– W tym roku opieramy się na dialogach ceramicznych – zaznacza Dorota Tołłoczko-Femerling komisarz plenerów z Akademii Sztuki w Szczecinie:

Jak zaznacza Krzysztof Jarosz burmistrz Gozdnicy dzięki grupie zaangażowanych osób wskrzeszona została dawna tradycja:

Tegoroczne plenery ceramiczne w Gozdnicy potrwają do 2 sierpnia.