Po raz kolejny w Gozdnicy odbędzie się Ogólnopolski Plener Ceramiczny. W tym roku przypada 50. rocznica tego wydarzenia. Impreza rozpocznie się w czwartek i potrwa do końca tygodnia. W planach warsztaty, wykłady i konkurs.

Do Gozdnicy przyjedzie z całej Polski wielu artystów rzeźbiarzy. – Zakład ceramiki na ten czas zamieni się w pracownię rzeźbiarską. Głównym tworzywem będzie glina, z której powstaną prace konkursowe – mówi dyrektorka Gozdnickiego Domu Kultury Paulina Sobieszkoda:

– Zaplanowaliśmy także wiele wydarzeń towarzyszących, które przeprowadzimy w naszej placówce przy ulicy Ceramików – zaznacza organizatorka:

Gozdnicki plener jest częścią większego projektu pod nazwą „Ceramiczne dialogi”.