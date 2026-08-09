„Ludzkie odruchy” reportaż Michała Szczęcha w poniedziałek 10.08.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Od ponad roku mieszkańcy Rzeczycy porządkują poniemiecki cmentarz.

Odkryli tam blisko sto roztrzaskanych nagrobków.

Dziś składają je jeden po drugim, jak puzzle.

Dlaczego poświęcają na to swój wolny czas? Co odnajdują pod warstwą ziemi i bluszczu? I dlaczego dla niektórych ta praca okazała się czymś znacznie więcej niż tylko ratowaniem starego cmentarza?

Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza na reportaż „Ludzkie odruchy” autorstwa Michała Szczęcha, w realizacji akustycznej Łukasza Zalewskiego. Emisja w poniedziałek, 10 sierpnia, po godz. 14.00 w Radiu Zachód. Prowadzenie audycji: Marzena Wróbel-Szała.