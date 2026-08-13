Następna tak dobra okazja trafi się dopiero za ponad sto lat.
Wczoraj wieczorem (12 sierpnia) zakończyło się zaćmienie Słońca. Jego skala zależała od regionu: na południu Europy było to całkowite zaćmienie, w Polsce częściowe, bo z naszej perspektywy Księżyc zakrył Słońce w ok. 85%, co sprawia, że było to najgłębsze zaćmienie w naszym kraju od 27 lat.
Mieszkańcy w wielu miejscach obserwowali zjawisko korzystając ze specjalnych okularów, masek i samodzielnie wykonanych urządzeń obserwacyjnych:
Zobaczcie zdjęcia, które słuchacze wysłali do nas za pośrednictwem Facebooka:
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