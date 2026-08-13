W Górzynie w gminie Lubsko zakończył się remont budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych samorządu. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. Zmodernizowano wszystkie pomieszczenia obiektu.

Odnowiona została także główna sala wraz ze sceną. – W ramach robót wykonano między innymi nowe posadzki, podwieszane sufity i oświetlenie. Położone zostały nowe tynki – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Świetlica w Górzynie jest kolejnym wyremontowanym tego typu obiektem po Mierkowie, Chociczu i Tucholi.