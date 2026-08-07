Nagrody jubileuszowe są opcjonalne, i mając do wyboru leczenie pacjentów a benefity dla pracowników, szpital wybrał to pierwsze – w ten sposób władze szpitala w Zielonej Górze mówią o zarządzeniu, które weszło w życie 31 lipca 2026. Lecznica zlikwidowała nagrodę za 45 lat pracy, a pozostałe nagrody jubileuszowe będą miały limit 20 tysięcy złotych. Mówi Marek Działoszyński, przez zarządu Szpitala Uniwersyteckiego:

Według wyliczeń, szpital zakończył 2025 rok stratą przekraczającą 18,5 miliona złotych, a w samym ubiegłym roku na nagrody jubileuszowe przeznaczono ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Władze lecznicy wskazały też na rosnące koszty wynagrodzeń, energii i usług oraz zaległe płatności z NFZ.

Szpital zatrudnia ponad 2 tysiące 200 pracowników, pielęgniarki i położne to ponad 900 osób. Średnia pensja w tej grupie wynosi 15 tysięcy złotych brutto – podał Marek Działoszyński:

W zielonogórskim szpitalu trwa teraz kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Marek Działoszyński był gościem Rozmowy o 9.00.